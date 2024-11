Scuolalink.it - Percorsi abilitanti INDIRE sostegno: le nuove tempistiche per l’avvio, le novità

dei nuoviper la specializzazione sul, annunciati prima dell’estate 2024, sembra slittare ulteriormente. Sebbene inizialmente si prevedesse un avvio rapido, addirittura in autunno, le procedure burocratiche e la mancata pubblicazione dei decreti ministeriali stanno ritardando i tempi. Ecco il timig aggiornato per. Ritardi nell’attivazione deisulNonostante l’obiettivo del Ministero dell’Istruzione, guidato dal Ministro Valditara, rimanga chiaro – specializzare e assumere gradualmente i precari nel settore del– i passaggi burocratici stanno compromettendo le. L’annuncio di un possibile avvio dei corsi a gennaio 2025 si fa sempre più improbabile. La causa principale è la mancata pubblicazione dei decreti ministeriali necessari per regolamentare i, come previsto dal decreto scuola approvato nell’estate 2024.