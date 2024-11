Quotidiano.net - Otto razzi sulla base italiana di Unifil in Libano

Tel Aviv, 19 novembre 2024 – Ladiinè stata colpita dal fuoco di Hezbollah. Il quartiere generale del contingente italiano a Shama, nel sud del Paese, è stato raggiunto dache hanno impattato su alcune aree all'aperto e sul magazzino ricambi. Fortunatamente non ci sono feriti. Dal tipo di proiettile sparato – si tratta di un 107 millimetri – si è risaliti proprio alle milizie islamiste. A convoy of United Nations Interim Force in Lebanon () vehicles drive in the Marjayoun area in southern Lebanon, to accompany Lebanese Red Cross ambulances on November 8, 2024, amid the ongoing war between Israel and Hezbollah. (Photo by AFP) Cinque militari italiani sono però sosservazione nell'infermeria della: al momento le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni.