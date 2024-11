Biccy.it - Nuovo fidanzato per Anna Tatangelo: i due beccati a baciarsi

Archiviate le relazioni con Livio Cori e con il modello Mattia Narducci, adessoha un altro amore. Stando alle rivelazioni del settimanale Chi, la cantante di Ragazza di Periferia avrebbe un, un bel 29enne che lavora nel mondo del calcio.è stata paparazzata insieme a Giacomo Buttaroni, noto per essere l’allenatore della Juniores Nazionale del Roma City FC e per aver fondato il club sportivo Off Season Roma Eur.di: lo scoop di Chi.“Pronti, partenza. Bacio! Non fanno neanche in tempo a prendere il treno insieme,, 37 anni, e Giacomo Buttaroni, 29 anni, che si scambiano un tenero bacio e poi un altro e un altro ancora. Capita sul piazzale antistante la stazione Termini, a Roma, mentre raggiungono la banchina, mentre lei, fra un sorriso e una battuta, prende una bottiglietta d’acqua da una diabolica macchinetta.