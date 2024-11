Gaeta.it - Nuove udienze per Alessandro Frateschi, ex diacono accusato di abusi e detenzione di materiale pedopornografico

, ex diacono e insegnante di religione in un liceo di Latina, si trova al centro di un nuovo processo. Dopo essere stato condannato a 12 anni di carcere per abusi sessuali su cinque minorenni, oggi si svolgerà un'udienza preliminare presso il Tribunale di Roma, in relazione alla detenzione di materiale pedopornografico, un aspetto che ha sollevato maggiore allerta tra le autorità e la comunità.La condanna per abusi sessualiNel 2021, Alessandro Frateschi è stato condannato dal Tribunale di Latina a un lungo periodo di carcere per reati di natura sessuale. Le vittime, minorenni all'epoca dei fatti, hanno subito gravi danni psicologici e fisici a causa degli abusi perpetrati dall'uomo. La sentenza ha avuto un impatto significativo, non solo per la sua vita e quella delle vittime, ma anche per l'intera comunità di Latina, che si è vista scossa da questo caso di estrema gravità.