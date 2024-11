Calciomercato.it - Messi rischia una lunga squalifica: stavolta l’ha combinata grossa

“Sei un codardo”: spunta il labiale dell’argentino all’intervallo di Paraguay-Argentina, gara valevole per le qualificazioni sudamericane al MondialeL’Argentina potrebbe perdere Leoper le prossime partite per quanto detto dallo stesso fuoriclasse di Rosario all’arbitro della sfida col Paraguay, il brasiliano Anderson Daronco. L’episodio è accaduto al fischio dell’intervallo, con le immagini che hanno catturato il labiale della ‘Pulce’, furiosa per il mancato secondo giallo a Omar Alderete.Argentina,una(LaPresse) – calciomercato.itCome riporta ‘SBS Sport’ e altri canali,avrebbe detto al direttore di gara “Sei un codardo. Non mi piaci”. Secondo Keith Hackett, ex arbitro di Premier e FIFA intervenuto a ‘Football Insider247’, il 37enneunaper le parole rivolte ad Anderson Daronco mentre agitava e puntava il dito.