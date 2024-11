Meno è meglio | l’underconsumption core e la rivoluzione del consumo consapevole

Leggi su .com

Life&People.it Chi non ha mai aperto l’armadio e trovato un sacco di vestiti che non mette da anni? Magari comprati di impulso, perché erano di moda o in saldo. È proprio questo il problema del consumismo sfrenato: compriamo molti capi che non ci serve davvero. Questa scena, familiare a moltissimi di noi, è il sintomo di un problema più ampio: il consumismo sfrenato. Ma c’è una contro-tendenza in atto, un movimento che invita a ripensare il nostro rapporto con i beni materiali:. Nato sulle piattaforme social, questo movimento invita a riconsiderare il nostro rapporto con i beni materiali, promuovendo uno stile di vita più minimalista, sostenibile e. L’idea è semplice:cose, più spazio per ciò che conta davvero. Ma si tratta di una semplice moda passeggera, come ne abbiamo viste tante altre, o di una vera e propriaculturale?Moda sostenibile: dal 2025 svolta decisivaOgni anno nel mondo vengono prodotti circa 150 miliardi di capi di abbigliamento, ma solo una percentuale che oscilla tra il 70 e l’80% viene venduta.