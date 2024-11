Lapresse.it - Medioriente, colloqui su Gaza. Si lavora alla tregua Israele-Libano

L’inviato speciale degli Stati Uniti Amos Hochstein è arrivato inpersullacon le autorità di Beirut. Lo riporta ‘L’Orient le Jour’. Nel frattempo il capo dello Shin Bet è andato in Turchia dove ora sarebbero ospitati importanti personaggi di Hamas, nel fine settimana percon il suo omologo turco Ibrahim Kalin. Idf: uccisi 3 palestinesi armati a Jenin in CisgiordaniaAlmeno tre uomini armati palestinesi sono stati uccisi dalle truppe israeliane durante un raid nella zona di Jenin, in Cisgiordania, lo afferma una fonte militare. Lo riporta il Times of Israel. Agenti della polizia di frontiera sotto copertura – viene spiegato – hanno circondato un edificio a Qabatiya dove si erano nascosti diversi palestinesi ricercati e hanno messo in atto una tattica nota come “pentola a pressione”, che consiste nell’aumentare il volume del fuoco contro un edificio per stanare i sospettati.