Kim Kardashian, il suo nuovo “amico” è un robot umanoide da 30mila dollari

Se un tempo i migliori amici delle ragazze erano i gioielli, oggi sembrano essere i. Lo dimostra Kim, che in una serie di stories pubblicate su Instagram ha presentato ai follower l’ultimo arrivato in famiglia: unrealizzato da Tesla con cui si è divertita ad interagire e scherzare.Ildi KimUn giocattolo extra luxury per Kim. L’ereditiera statunitense ha presentato ai suoi follower unmolto speciale: unTesla Optimus con cui si è divertita ad interagire in una serie di Instagram Stories. Nei filmati condivisi dall’influencer, si può osservare come l’risponda tempestavimente agli input ricevuti dalla star: saluta, crea un cuore con le mani e mette in scena una corsa sul posto. In grado di imitare in tutto e per tutto gli atteggiamenti umani, la macchina ha perfino giocato a morra cinese con Kim, che non ha potuto nascondere il suo stupore.