Italia U21 Spalletti | Bella partita Esposito può avere un ottimo futuro

“L’Ucraina è una squadra forte come la Francia, penso che Nunziata sia soddisfatto di questo test. Vedendolo da fuori è stato un impegno tosto ed è venuta fuori unadi allenamento”. Sono queste le parole del ct della Nazionale, Luciano, dopo il pareggio per 2-2 ottenuto dall’U21 contro l’Ucraina. “Le indicazioni sono state tante, Nunziata è bravo anche nella costruzione delle menti dei giocatori, con una preparazione importante per la prima squadra. E, come è successo, andremo ad attecchire da questa under 21”.in rete: “Lui sa giocare a calcio, è bravo anche a fare gol ed è forte fisicamente, puòun“.ha buone sensazioni in vista : “Penso sia una Nazuionale forte, ci hanno abituato a grandi prestazioni. E’ una squadra che ha giocatori tecnici e fisici, penso che se la giochi con molte squadre”.