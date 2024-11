Thesocialpost.it - Incidente tra due volanti della polizia: “Andiamo in ufficio”, poi lo schianto. La verità dalle telecamere

Leggi su Thesocialpost.it

Aveva solo 32 anni Amar Kudin, il poliziotto deceduto nel tragicofrontale avvenuto ieri, lunedì 18 novembre, a Roma. Kudin stava terminando il turno di notte quando la sua auto di servizio si è scontrata con un’altra volante. L’agente, insieme alla collega Giada Gueli, aveva appena arrestato un 34enne sospettato di furto in un appartamento a Monte Mario. Dentro il pacchetto che l’uomo stava scambiando con un’altra persona c’era infatti il bottino del colpo, come riporta il CorriereSera. Giada, ora ricoverata in ospedale, è rimasta ferita ma non è in pericolo di vita. Leggi anche: Fondazione Cecchettin, il messaggio shock di Valditara: “Lotta al patriarcato è ideologica, colpa dell’immigrazione”La dinamica dell’Losi è verificato mentre Amar e Giada stavano trasportando il fermato verso il commissariato.