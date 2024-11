Formiche.net - In Cina il mattone non riparte. Il gioco dell’oca

Il film è di quelli già visti. Ed è proprio questo il problema. Se c’è un simbolo, in, di tutti i mali e i guai che attanagliano la seconda economia mondiale da anni, quello è il. Per decenni pilastro e porto sicuro del Dragone, l’immobiliare ha da sempre rappresentato su per giù un terzo del Pil cinese.Poi, in coincidenza della pandemia, tutto ha cominciato a precipitare: le case realizzate dalle grandi società delnon sono state vendute, per mancanza di cassa da parte delle famiglie o, più semplicemente, di domanda in quanto il mercato era già saturo. Terreni e plessi hanno perso il valore originario, provocando enormi perdite nelle aziende. E sono arrivati i primi, colossali, fallimenti, a cominciare da quello che è il padre di tutti i crack cinesi, Evergrande.Il partito, da quel momento, ha intrapreso la strada degli stimoli fiscali, con una corsa forsennata fatta di maxi-iniezioni di liquidità nel sistema, gigantesche emissioni di debito e una lenta riduzione dei tassi sui prestiti.