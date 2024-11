Donnapop.it - Ilary Blasi ha denunciato Totti, l’ex calciatore è nei guai: rischia una pena tra i 6 mesi e i 5 anni, i fatti

Di recentee Francescosi sono incontrati in Tribunale; i presenti hanno parlato di un gesto che sembrava aprire le porte a un confronto umano e pacifico, ma a quanto pare questa ipotesi è ben lontana dalla realtà.Mentre ancora di discute sull’accordo di divorzio che – presumibilmente – potrebbe arrivare nell’autunno del prossimo anno, in casasuccede l’inaspettato:hail suo ex marito per abbandono di minore! Cosa è successo? Sembra chegiallorosso abbia lasciato sola in casa Isabel, la terzogenita della coppia che oggi ha 8.Questa circostanza, abbinata al presunto tradimento dinei confronti di Noemi Bocchi con Marialuisa Jacobelli, non farebbe altro che avvantaggiarenelle pratiche di separazione: per Francesco le cose sembrano mettersi davvero male, ma cosa potrebbe succedere adesso?Sembra che la conduttrice romana abbia appreso che sua figlia Isabel si trovava sola in casa tramite una videochiamata; cosìha deciso di chiamare la Polizia che è immediatamente arrivata sul posto dal Commissariato di Ponte Milvio, vicino all’attuale residenza di Francescoe della sua compagna.