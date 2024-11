Lapresse.it - Gigi Buffon: “Superai la depressione grazie a Chagall”

Gianluigisi racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera in occasione dell’uscita della sua autobiografia: “Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi”, in uscita oggi. Tanti i temi affrontati dall’ex numero uno della Nazionale Campione del Mondo del 2006 che ha parlato soprattutto dellae del vizio delle scommesse. Non ho mai scommesso sul nostro sport“Per qualcuno è un vizio. Per me era adrenalina. Di una cosa sono certo: non ho mai fatto nulla di illegale”, ha detto l’ex capitano della Juventus parlando delle scommesse, che considera una sua debolezza: “Lo è stata, fino a quando non ho trovato il mio centro”. E prosegue: “Non sono mai stato indagato, non ho mai ricevuto un avviso di garanzia. Perché non ho mai scommesso sulla Juve o sulla Nazionale o sul calcio.