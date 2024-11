Calciomercato.it - Firma a sorpresa per Guardiola: l’annuncio è imminente

Leggi su Calciomercato.it

L’allenatore spagnolo è in scadenza di contratto con il Manchester City: la scelta sul suo futuro in InghilterraPepsta forse vivendo il periodo più complicato di sempre sulla panchina del Manchester City. Sono addirittura quattro le sconfitte di fila incassate dal tecnico spagnolo negli ultimi quattro incontri ufficiali giocati prima della sosta dedicata alle Nazionali. Dopo il ko in coppa con il Tottenham, infatti, sono arrivate altri due risultati negativi in campionato con Bournemouth e Brighton, intervallati dalla sonora sconfitta in Champions League contro lo Sporting CP.per(LaPresse) – Calciomercato.itQuella contro l’ormai ex squadra di Ruben Amorim, peraltro, è stata probabilmente la peggior partita disputata dai citizen nell’ultimo periodo: il miglior modo di presentarsi invece per il tecnico portoghese ai nuovo tifosi del Manchester United che da pochi giorni lo hanno ufficialmente accolto come nuovo allenatore al posto di Erik ten Hag.