Firenze, Raf in concerto per i 40 anni di Self Control

, 19 novembre 2024 - “per me è l’inizio. La città dove ho iniziato a suonare, a divertirmi con le band. Ricordo locali come il Banana Moon e il fermento che si respirava in città in quegli”. Parole di Raf, che atorna, giovedì 21 novembre al Teatro Cartiere Carrara di, nell’ambito del tour con cui l’artista celebra i 40di “”, la straordinaria hit che lanciò il padre del pop italiano a livello internazionale. Inizio ore 21. I biglietti – galleria numerata 79 euro, parterre in piedi 49 euro - sono disponibili sul sito del teatro www.teatrocartierecarrara.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel. 055.210804). Il tour “40thversary”, prodotto da Friends & Partners in collaborazione con Girotondo E.