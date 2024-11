Biccy.it - Festival di Sanremo 2025, i sei papabili cantanti che faranno da co-conduttori

Fra meno di tre mesi tornerà ildiquesta volta condotto (di nuovo) da Carlo Conti.Chi ci sarà con lui? Oltre il già citato Alessandro Cattelan, che il conduttore toscano ha voluto al suo fianco per l’ultima puntata, secondo la testata giornalistica LaPresse, in lizza ci sarebbero ben sei volti che avrebbero in comune la professione: sono tutti. Loro sarebbero: Fiorella Mannoia, Angelina Mango, Annalisa, Damiano David, Tananai e BigMama.I sei nomi – nessuno pare essere confermato – sarebbero stati attenzionati da Carlo Conti che vorrebbe ricreare quanto già visto durante i cinquedidi Amadeus quando ha chiamato a co-condurre nomi come Gianni Morandi, Giorgia e Marco Mengoni. Ovveroche si sono prestati alla conduzione e che hanno regalato al pubblico anche un mini-concerto con le loro hit.