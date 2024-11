Lanazione.it - Festival di Cinema e Donne: l'omaggio a Margarethe von Trotta apre la 45esima edizione

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 19 novembre 2024 - Creatività e visione. E' uno spazio rosa di celebrazione del ruolo di registe e autrici nella storia della settima arte il "di", che domani inaugura alLa Compagnia la sua quarantacinquesima. Nell'ambito della "50 giorni dia Firenze" la rassegna presenta fino a domenica una ricca selezione di film provenienti da diciannove paesi ed un programma di eventi speciali, in compagnia di ospiti d'eccezione come Céline Sciamma, Sonia Bergamasco, Jasmine Trinca, Antonietta De Lillo, Marta Innocenti e Piera Detassis. E sarà proprio la presidente dell'Accademia delItaliano ad aprire ilintervistando una delle voci più significative del NuovoTedesco:von. Preceduto dal convegno pomeridiano "Hannah, Ingeborg, Rosa e le altre: ildiVon", che approfondisce temi e figure legate all'autrice, l'incontro con la regista si concluderà con la proiezione del suo ultimo film, "Ingeborg Bachmann: Journey into the desert" (2023), racconto biografico sull'enigmatica e affascinante poetessa austriaca.