Federer scrive Nadal la lettera | Amico tiferò sempre per te

Roma, 19 novembre 2024 – Li abbiamo visti piangere, mano nella mano, vestiti d’azzurro dopo l’ultima partita dinel 2022. Ora, che è arrivato il momento del ritiro anche per– ancora da vedere se riuscirà a scendere in campo a Malaga per la Coppa Davis –, re Rogerunaomaggio all’Rafa. Una dichiarazione di stima, affetto, un amarcord che racconta come una delle più grandi rivalità sportive disia al contempo una splendida amicizia. Italia da urlo, è in finale di Billie Jean King Cupsu Instagram al maiorchino per "condividere un paio di cose prima di rischiare di commuovermi. Cominciamo con l'ovvio: mi hai battuto, tante volte. Più di quante io sia riuscito a battere te -l'ex numero uno del mondo svizzero -. Mi hai sfidato in modi in cui nessun altro avrebbe potuto”.