Calciomercato.it - Esonero improvviso in Serie A: hanno scelto l’ex Juve

Una notizia clamorosa e inaspettata scuote il calcio italiano:a sorpresa inADopo l’di Ivan Juric, sostituito da Claudio Ranieri alla Roma, arriva undel tutto inaspettato inA.Genoa,a sorpresa per Gilardino (LaPresse) – Calciomercato.itUna notizia clamorosa travolge il calcio italiano. Pochi giorni dopo l’di Ivan Juric da allenatore della Roma, col club giallorosso che ha puntato su Claudio Ranieri, inA salta un’altra panchina. Questa volta, però, si tratta di undel tutto inaspettato.In questi ultimissimi minuti, infatti, il Genoa ha deciso di esonerare Alberto Gilardino: al posto del tecnico protagonista del ritorno del Grifone inA, potrebbe arrivare in panchina Patrick Vieira, ex centrocampista dintus, Inter e Manchester City e fino alla scorsa estate allenatore dello Strasburgo dopo le esperienze con New York City, Nizza e Crystal Palace.