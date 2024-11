Ilfattoquotidiano.it - Emilia Romagna, Pd primo partito (anche nelle zone dell’alluvione). Crollo di M5s. E la Lega passa da 14 consiglieri a uno

Sono appena le 15 e 30 alla Casa CostArena a Bologna e i seggi sono chiusi da appena mezz’ora, ma i dem sentono già di aver vinto e in modo inequivocabile: la prima proiezione non lascia dubbi. Alle 17 arriva Michele de Pascale, accompagnato dalla segretaria Elly Schlein e dall’ex governatore e presidente del Pd, Stefano Bonaccini e, a scrutinio in corso, abbandona ogni cautela. “Sognavo fin da piccolo di fare il presidente dell’– dice emozionato -. Sono figlio di questa terra, è il desiderio più grande”. “De Pascale sarà un grande presidente dell’: è la vittoria della coesione di una squadra, di una coalizione adell’unità e della coesione del Pd, grazie a Bonaccini”, commenta Schlein. A esultare, però, è quasi solo il Pd con il suo 42,94% (sei punti in più delle Europee).