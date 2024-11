Emilia Romagna e Umbria | non solo numeri nella vittoria a traino Pd Tonfo Lega

Leggi su Corrieretoscano.it

: nonPd.La Liguria la Regione era stata persa per un pugno di voti dal candidato presidente di centrosinistra Orlando, in una coalizione vietata (da M5S e Avs) a Renzi.Inedlaregionale di centrosinista con campo largo, anzi larghissimo, e soprattutto con il Pd che continua a volare con la guida di Elly Schlein.Un Pd in grande spolvero assoluto mattatore, adellain, dove Schlein è stata vicepresidente con Bonaccini presidente, e in. E, a centrodestra, con unain caduta libera.Schlein: “Ine indue bellissime vittorie a cui hanno contribuito tutte le forze progressiste: ci indica la direzione per costruire l’alternativa alle destre”.