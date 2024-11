Panorama.it - Elezioni regionali: perché il «vaffa» lo hanno preso i 5 stelle

Leggi su Panorama.it

A Bologna iniziò l’epopea Cinque, con il cosiddetto “day” del 2007, e l’immagine di Beppe Grillo a bordo di un canotto che si lascia trasportare da una folla oceanica in Piazza Maggiore. Sempre a Bologna, oggi, i Cinquenaufragano, pur avendo sostenuto il candidato vincente. Le preferenze si sono dimezzate, siamo a quota 50 mila voti, con il 3,55%. La discesa, per la prima volta, sotto la soglia delle 100 mila preferenze ha gelato i vertici del partito. In Umbria va un po’ meglio: 4,71%, quanto basta per essere decisivi nella vittoria del centrosinistra. Ma è sufficiente, per dichiararsi davvero vincitori?Con questi numeri, la base pentastellata si interroga sulla sua identità. Cosa siamo diventati?, si chiedono. Siamo ancora il Movimento selvaggio che promette di aprire le istituzioni come una scatoletta di tonno? Oppure ci siamo ridotti a cespuglietto del campo largo, un pied-a-terre nello sgarrupato condominio del campo largo, uno dei tanti marchi usa e getta nella galassia tafazziana del centrosinistra allargato?Queste fratture si abbatteranno presto su Giuseppe Conte, che oggi si rifugia nelle dichiarazioni di rito: “Il centrodestra si può battere con un progetto credibile e concreto”.