Lettera43.it - Delitto di via Poma, il gip si riserva sulla possibile archiviazione

Leggi su Lettera43.it

Il Gip di Roma ha annunciato che si riserverà di decidererichiesta diavanzata dalla Procura riguardante l’indagine sull’omicidio di Simonetta Cesaroni, avvenuto nell’agosto 1990 in via. L’ultimo procedimento, aperto nel marzo 2022 su istanza dei familiari della vittima, è stato avviato per verificare alcuni alibi di persone già coinvolte nelle indagini precedenti. Il caso, da oltre tre decenni senza una soluzione definitiva, resta aperto al momento per omicidio volontario contro ignoti.La posizione della famiglia Cesaroni, il legale: «Abbiamo portato nuovi elementi all’indagine»Durante l’udienza, la legale della famiglia Cesaroni, l’avvocata Federica Mondani, ha chiesto che i «quattro esposti che sono stati oggetto della richiesta di, non solo non vengano archiviati ma che vengano date delle linee guida per ulteriori investigazioni.