Darmian | Vorrei chiudere la carriera all’Inter Poi dopo…

Leggi su Ilnerazzurro.it

Matteo, ha concesso un’intervista esclusiva a Cronache di Spogliatoio. Ecco un’anteprima, in attesa dell’integrale che sarà pubblicata martedì 19 novembre alle 13:45.Sulla: “Mi piacerebbela mianell’Inter. So che quel momento non è così lontano, ma darò sempre il massimo. Alla fine, dipende anche da me.”.Sul futuro dopo il calcio: “Non ho ancora deciso cosa farò, ma mi intriga il ruolo di dirigente.restare nel mondo del calcio, ma so per certo che non mi vedo come allenatore. Mi affascina scoprire le dinamiche dirigenziali, un ambito che non ho mai vissuto. Sicuramente farò corsi specifici per prepararmi al meglio e valuterò le opportunità che si presenteranno.”LEGGI ANCHE: Il perché dei rinnovi di Acerbi e