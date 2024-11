Ilgiorno.it - Così il turismo può crescere con il digitale

Razzante* I lrappresenta il 10% del Pil dell’Unione europea, mentre in Italia la percentuale raggiunge addirittura il 13%. Paradossalmente, però, il contributo che la digitalizzazione dà alla crescita di quel settoreimportante e strategico per la nostra economia è assai inferiore rispetto al resto d’Europa. Nei giorni scorsi, in occasione del G7, a Firenze, sono state messe a fuoco le criticità che impediscono al settore turistico di liberare tutte le sue potenzialità. La percentuale di imprese italiane di alloggio e ristorazione che usa l’e-commerce è oggi ancora più bassa rispetto alle altre medie europee (31% rispetto, ad esempio, al 64% della Spagna). La tecnologia può essere impiegata anche per produrre contenuti di qualità ma questo richiede nuove competenze professionali.