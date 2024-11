Calciomercato.it - Cifra monstre, così il Milan può cedere Pulisic

Leggi su Calciomercato.it

L’attaccante statunitense è stato tra i migliori dei rossoneri ed ora potrebbe andare via: c’è la Premier League nel suo futuroIl migliore, forse per distacco. Se la stagione delè stata finora altalenante con i picchi contro Inter e Real Madrid che si sono alternati ai bassi come il ko contro il Parma, Christianè stato il rappresentante della continuità.ilpuò(LaPresse) – Calciomercato.itL’attaccante americano è stato uno dei migliori della formazione di Fonseca, se non il migliore in assoluto in questa prima fase di stagione. Non per niente l’allenatore portoghese non ha mai rinunciato a lui, lasciandolo in panchina soltanto contro il Napoli a causa di problemi fisici (era influenzato ed è comunque entrato nella ripresa).L’ex Chelsea ha ripagato la fiducia con prestazioni sempre positive ed un bottino 7 gol e 5 assist che ha tenuto a galla i rossoneri anche nei momenti più difficili.