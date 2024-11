Ilrestodelcarlino.it - Chiusa la raccolta fondi per Jacopo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Galassi (nella foto) ce l’ha fatta e grazie alla generosità di tutta la comunità recanatese e non solo ha raggiunto l’obiettivo di raccogliere i soldi necessari per sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico all’ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio di Milano per risolvere la grave forma di scoliosi che lo affligge da quando aveva 15 anni. "Ho deciso – scrivesui social - di scrivere queste righe in quanto abbiamo ufficialmente raggiunto e superato la cifra necessaria per sostenere il mio intervento chirurgico. Ciò mi consentirà non solo di operarmi, ma anche di affrontare con maggiore serenità tutti i costi che deriveranno dalla fase post operatoria la quale consisterà in un lungo periodo fisioterapico di riabilitazione, tante visite di controllo e svariati viaggi Recanati/Milano.