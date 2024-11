Anteprima24.it - Chirurgia toracica, da oggi si opera anche al San Pio grazie ad un accordo con la Vanvitelli

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIl paziente sannita che necessita di un intervento chirurgico toracico non sarà piò obbligato andare a Napoli o fuori regione per curare la propria patologia. E’ quanto consente di fare la sinergia, formalizzata in un, tra l’Universitàdi Napoli e l‘Ospedale San Pio per sviluppare un programma di interventi di. L’obiettivo dell’intesa è favorire un percorso di formazione per i chirurghi dell’ ospedale sannita. Questa mattina conferenza stampa per illustrarne i dettagli e rimarcarne come già sei interventi sono stati effettuati.Mario Annecchiarico, Direttore UOCGenerale ed Oncologica dell’AORN SAN Pio, ha spiegato così l’oggetto dell’intesa: “Lanon era una branchia presente in quest’azienda. I pazienti affetti da questa patologia soprattutto oncologica fino a ieri erano costretti ad andare perlomeno a Napoli per eseguire l’intervento chirurgico.