Superguidatv.it - Chi è uscito a La Talpa, l’eliminato della terza puntata è Elisa Di Francisca | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Diè il terzo eliminato de La. Il reality, condotto da Diletta Leotta, è andato in onda per lalunedì 18 novembre 2024 in prima serata su Canale 5. Andrea Preti ha offerto all’asta 17.400 euro mentre i suoi compagni hanno optato per zero. Nessuno quindi ha vinto l’immunità dato che la cifra più alta sarebbe stata scartata dalla Leotta. Alla prova finale, a dare 15 risposte non corrette su Laè stataDi.Ecco il