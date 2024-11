Ilrestodelcarlino.it - Cesena macchina da gol al Manuzzi. In casa supera anche il Pisa capolista

Il, al, è unada gol. Nessuno ha segnato tanto di fronte al proprio pubblico come il Cavalluccio: ben 16 le reti bianconere in, chi si avvicina è il(14), mentre al terzo posto c’è il Brescia (13) con in fondo a questa speciale classifica il Cittadella che al Tombolato ha esultato una sola volta. Un dato che fa ben sperare in vista del derby di sabato contro la Reggiana, formazione che tra l’altro è invece penultima in fatto di reti segnate in trasferta, appena 4, un dato che condivide con il Frosinone e peggio ha fatto solo il Catanzaro (3). Gonfiare la rete sotto gli occhi dei propri tifosi è quanto di più bello ci possa essere e illo ha fatto in tutte e sette le partite sin qui disputate e, Sudtirol a parte, dove è basata la prodezza di Shpendi in avvio di ripresa per fare propria l’intera posta in palio, ha sempre segnato almeno due gol.