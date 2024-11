Liberoquotidiano.it - Centenario della Sun Yat-sen University: Guangzhou ospita i festeggiamenti

, Cina, 19 novembre 2024 /PRNewswire/La mattina del 12 novembre, la Sun Yat-sen(SYSU) hato la conferenza celebrativa per il suo 100° anniversario e l'Innovation-Driven Development Forum. Oltre 5.500 persone hanno partecipato all'evento, tra rappresentanti governativi, universitari e di altre istituzioni provenienti da tutto il Paese, insieme ad ex studenti, docenti e rappresentanti degli studentiSYSU.Nel suo discorso di apertura Gao Song, rettoreSun Yat-sene membro dell'Accademia cinese delle scienze, ha ripercorso la gloriosa storia centenaria dell'ateneo."La Sun Yat-senè stata fondata in un periodo di crisi nazionale e ha attraversato il periodo che va dalla rivoluzione alla fondazioneRepubblica Popolare Cinese.