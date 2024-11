Gaeta.it - Caos al pronto soccorso: uomo arrestato dopo otto ore di attesa all’ospedale San Carlo di Nancy

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’ospedale Sandi, ubicato in via Aurelia, è stato teatro di un episodio alquanto movimentato la mattina di domenica 17 novembre. Un giovane di 32 anni, dimesso poco prima delle 9, ha creato scompiglio rifiutandosi di lasciare i locali, portando a un intervento della polizia e a conseguenze legali. In questo contesto, i dettagli di quanto accaduto offrono uno sguardo significativo sulle dinamiche che possono verificarsi nelle strutture sanitarie.Il rifiuto di lasciare l’ospedaleL’una breve degenza, ha deciso di non abbandonare il. Nonostante le sollecitazioni incessanti da parte del personale medico, che lo invitava a lasciare la struttura, il 32enne ha persistito nella sua decisione, rimanendo sul posto per benore.