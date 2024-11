Ilfattoquotidiano.it - Calippo Tour, tutti i dubbi su Paolina e Ambra: dai “rapporti a pagamento” all'”ombra di qualcuno che gestisce gli affari”, il servizio de Le Iene

Girano l’Italia per praticare ses*o orale a uno dei loro abbonati di OnlyFans e poi mettono in vendita il video girato durante l’atto proprio sulla piattaforma per adulti. È questa l’idea di due giovani ragazze,, le protagoniste di quello che loro stesso hanno ribattezzato ““, un viaggio dell’Italia durante il quale a ogni tappa c’è un partecipante che riceve una fellatio in favore di telecamera. Questa pratica, pur essendo considerata da molti moralmente scorretta, non è illegale dal punto di vista giudiziario. A meno che il partecipante non venga selezionato solamente dopo un lautoprecedente il rapporto orale promesso dalle due giovani e se ci fosse un’organizzazione con altre persone che gestiscono il “”. “Perché in quel caso potrebbe configurarsi il reato di sfruttamento”, si spiega nel