Bcc di Filottrano | un bilancio in crescita e investimenti significativi nel territorio

Facebook WhatsAppTwitter La Banca di Credito Cooperativo di, con sede tra Ancona e Macerata, ha presentato il suodi coerenza al teatro La Nuova Fenice di Osimo. I risultati per il 2023 mostrano un netto miglioramento, rendendo evidente l’impegno della banca nei confronti della comunità e dell’economia locale. L’utile netto è salito a 10,56 milioni di euro, mentre il totale degli impieghi ha raggiunto 612,8 milioni di euro, riproponendo una gestione solida e concentrata sul supporto alle famiglie e alle imprese.Il sostegno all’economia realeNel 2023, la Bcc diha finanziato oltre 29,5 milioni di euro per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa, corrispondente al 31,76% del totale dei mutui erogati. Un dato che evidenzia come la banca si ponga come attore chiave nel mercato dell’abitazione, contribuendo al benessere delle famiglie nella sua area di operatività.