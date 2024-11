Sport.quotidiano.net - Basket, in serie C la prima metà gara condanna la Pallacanestro Femminile Pisa a Porcari

, 19 novembre 2024 – Niente da fare, per la, a, in occasione della quinta giornata del campionato diC. Le ragazze di Stefano Zari, opposte ad un quintetto solido, con Bartoli come vedette, hanno compromesso l’esito del match con un avvio disordinato e poco incisivo, che ha concesso 16 punti di vantaggio per le avversarie al riposo, rendendo inutile il tardivo recupero delle atletene. LA CRONACA – Scese in campo con Benedettini, Turco, Selmi, Edu Mengue e Garruto, le biancorosse hanno subito fatto vedere di essere con la testa ancora negli spogliatoi. Contro unforte, trascinato da una Bartoli dasuperiore, anche nell’occasione protagonista con 22 punti a totale, Benedettini e compagne hanno iniziato in maniera disordinata, con molti errori al tiro ed in difesa, come attesta il 20-13 del primo quarto, che ha visto una tripla di Selmi e due canestri di Benedettini.