Gaeta.it - Attacco al contingente italiano: razzi colpiscono la base di Unifil a Shama, nessun ferito grave

Unmissilistico ha bersagliato il quartier generale delle forze italiane e del settore Ovest di, la missione di pace delle Nazioni Unite nel sud del Libano. Ottoda 107 millimetri hanno colpito lasituata anella tarda mattina, generando preoccupazione ma fortunatamente senza feriti gravi tra i militari presenti. Le prime indagini hanno avviato una corsa contro il tempo per individuare la fonte dei bombardamenti e proteggere ilda ulteriori aggressioni.Dettagli sull'al quartier generaleL'incidente si è verificato nelle ore diurne, con un impatto significativo su alcune aree esterne della, tra cui il magazzino dei ricambi. Le esplosioni hanno danneggiato strutture, ma per fortuna non c'erano soldati italiani nelle immediate vicinanze durante il momento dell'impatto.