Ilrestodelcarlino.it - Assedio a Candelara e alle candele, oltre 150 pullman già prenotati

Pesaro, 19 novembre 2024 –150giàper partecipare alla manifestazione. Più di un centinaio di camperisti, ai quali si sommano centinaia di richieste da parte di agenzie di viaggio e visitatori provenienti da tutta Italia. Sono i numeri che presentano la 21esima edizione di, il mercatino natalizio dedicatodiventato ormai un appuntamento fisso nel calendario degli eventi della nostra provincia, che si svolge quest’anno in occasione dei quattro week-end che ricadono tra il 23 novembre e il 15 dicembre.9 metri di albero. È un abete greco: "Arriva da una famiglia. Sarebbe stato abbattuto" Una manifestazione per cui si attendono circa 20mila presenze: “Stanno arrivando tantissime prenotazioni da parte di agenzie di viaggio – dice Piergiorgio Pietrelli, direttore artistico – e possiamo dire che da vent’anni le presenze sono in crescita.