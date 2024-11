Anteprima24.it - Aiello del Sabato-Cesinali, attivata la task force contro i furti

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“I Sindaci didel, Sebastiano Gaeta e Dario Fiore, si sono incontrati per discutere della sicurezza del territorio. Dopo aver ottenuto rassicurazioni circa una maggiore presenza di pattuglie dei Carabinieri, a cui va il nostro ringraziamento per la collaborazione, hanno deciso di rinnovare anche quest’anno la stretta collaborazione tra i rispettivi corpi di Polizia Municipale”. E’ quanto si legge nella nota redatta dalle due fasce tricolori che hanno rinnovato la sinergia per unaper l’allarme. “A partire dal, 18 novembre 2024, nelle ore pomeridiane (dalle 17:00 alle 23:00), sarà attivato un servizio di pattugliamento che coprirà in modo capillare tutto il territorio, comprese le frazioni – continua – L’obiettivo principale è la prevenzione dei, con un’azione tempestiva di segnalazione alle Forze dell’Ordine già presenti sul territorio.