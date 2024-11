Anteprima24.it - Agropoli, detenzione e spaccio di stupefacenti: emesse sei misure cautelari

Tempo di lettura: < 1 minutoCarabinieri della Compagnia di, unitamente ai militari del Comando Provinciale di Salerno, hanno eseguito un’ordinanza applicativa dipersonali emessa dal GIP presso il Tribunale di Salerno, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di sei soggetti, di cui tre destinatari della misura della custodia in carcere e tre degli arresti domiciliari. Agli stessi risultano contestati i reati didi sostanzedel tipo cocaina e hashish.Secondo la ricostruzione accusatoria, condivisa, allo stato, dal GIP ma suscettibile di diverse valutazioni nelle successive fasi del giudizio, i predetti avrebbero posto in essere una rete didi sostanzedel tipo cocaina e hashish, cedute a soggetti residenti nella provincia di Salerno e, in particolare, nei Comuni di, Roccadaspide, Capaccio Paestum, Battipaglia ed Albanella.