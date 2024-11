Iltempo.it - Adnkronos Q&A, “Trasformazione digitale, dentro l'AI”: dai nuovi modelli di business alle trasformazioni dei mercati

Leggi su Iltempo.it

I fruitori dell'informazionepercepiscono l'Intelligenza Artificiale come un fattore ormai consistente nella propria quotidianità ma sentono di non essere ancora adeguatamente preparati al suo impiego; permangono paure sulla possibilità di perdere il lavoro e anche la convinzione che occorra introdurre norme e limiti. Queste le indicazioni degli utenti del sito e dei canali socialche hanno risposta all'indagine non statistica sul tema dell'eventoQ&A “l'AI” che si è svolto oggi al Palazzo dell'Informazione di Roma, dedicato agli effetti dell'accelerazione sull'integrazione dell'Intelligenza Artificiale nella società e soprattutto nell'economia moderna. L'Intelligenza artificiale si nutre e si alimenta anche grazie alla corretta informazione e alla formazione di una forte coscienza civile nei cittadini.