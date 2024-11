Zonawrestling.net - WWE: Xavier Woods rompe il silenzio sulle tensioni dei NEW DAY tra le voci di una separazione “A volte i fratelli litigano”

dei New Day si è fatto avanti per tranquillizzare i fan, mentre circolanosu una possibiledello storico tag team della WWE. Con un decennio di successi alle spalle, Kofi Kingston,e Big E si sono affermati come uno dei gruppi più longevi nella storia della WWE. Tuttavia, ultimamente sembra che non tutto stia andando per il meglio, specialmente trae Kingston.Mentre i New Day si preparano a celebrare il loro decimo anniversario in un episodio speciale di Monday Night Raw,ha parlato con “TV Insider” dellecrescenti tra lui e Kingston dopo una serie di sconfitte difficili. Il WWE Universe ne ha preso nota, e ledi unasi sono fatte sentire: “A. La famiglia litiga. È incredibile che ci sia voluto così tanto tempo per iniziare ad avere un disaccordo” ha condiviso