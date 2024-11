Oasport.it - WEC, si compone lentamente la griglia 2025

Si formal’entry list del FIA World Endurance Championship, campionato che scatterà a fine febbraio con la 1812km del Qatar. Hypercar ed LMGT3 saranno protagoniste per tutta la stagione che nuovamente tornerà in Italia in quel di Imola nel fine settimana del 20 aprile.Ferrari ha già comunicato i propri nomi in occasione delle Finali Mondiali disputate sulle rive del Santerno il mese scorso. Due unità ufficiali di Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen/Miguel Molina (n. 50) e Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi (n. 50) verranno schierate dal marchio di Maranello oltre alla confermata 499P n. 83 privata gestita da AF Corse.Attualmente sono già arrivate le conferme di Porsche, Toyota e Cadillac, mentre restano da definire tutti gli altri costruttori compresa Aston Martin che debutterà con la propria Hypercar nelnel FIA WEC e parallelamente anche in North America nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.