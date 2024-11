Liberoquotidiano.it - "Vaff*** Elon Musk". Sapete chi è questa donna? Scoppia un caso diplomatico | Video

La first lady del Brasile, Rosangela “Jan ja” da Silva, ha innescato una polemica a causa degli insulti che ha indirizzato ail quale, da parte sua, non ha mancato di reagire. Il tutto alla vigilia del vertice del G20 ospitato dal Brasile a Rio de Janeiro. Intervenendo a sorpresa in un panel sulla disinformazione durante il G20 Social, “Janja” ha difeso la necessità di regolamentare i social network. A un certo punto durante il discorso, viene colta di sorpresa da un suono. «Penso che sia», commenta. E riprende: «Non ho nemmeno paura di te. F. You,!». Il brevedell'intervento è subito diventato trend topic su X con l'hashtag «Primeira Dama». In un commento al, pubblicato dal portale Vise grad 24,ha risposto ridendo: «Perderanno le prossime elezioni».