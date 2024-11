Metropolitanmagazine.it - Un ragazzo di Lecce è morto dopo aver inalato la “droga della risata” da un palloncino

Una festa di compleanno che si è trasformata in tragedia. È successo ieri sera ad Alessano, in provincia di, dove unstava celebrando la ricorrenza in strada, con i suoi amici. Il ventiseienne aveva assunto del protossido di azoto, la cosiddetta “”, inalandolo attrso un; subito, ha accusato un malore. Tempestive le chiamate al 118 ma i soccorritori, giunti sul luogo, non hanno potuto fare nulla per il giovane, che è. Il corpo è stato trasportato all’ospedale Vito Fazzi di, dove i medici effettueranno l’autopsia. Oltre a stabilire le cause del decesso, si dovrà capire se la sostanza possa essersi innestata su patologie pre-esistenti.Cos’è la “” e quali sono i suoi rischiIl giovaneieri sera in provincia dila “”Inalare il protossido di azoto, goliardicamente definito “”, è una delle tendenze più in voga del momento tra i giovanissimi, nonché una delle più preoccupanti.