Ultime Notizie Roma del 18-11-2024 ore 14 | 10

La Commissione Europea lì ma la crescita attesa dell'Italia il PIL è indicato a 0 7% nelrispetto allo 0 9 di maggio nel 2025 un percettori salone1 nel 2026 + 1 e 2 sul quaderno invece una crescita del 1% nelper il debito alla spina in crescita 136 stai del film nelil 138 e 139 III nel 2026 la previsione migliore in questo caso le attese nel documento programmatico di bilancio italiano e rapporto debito PIL e a fineè previsto al 135% al 136 9 nel 2025 al 130 78 nel 2026 Quanto al benefici della commissione prima che scenderà al 38 nelda 2023 al 34 nel 2025 Il 29 nel 2026 è andato a rivedere il balzo le Stime nel rapporto deficit PIL scende al 33 nel 2025 a 28 nel 2026 il PIL dell'eurozona è confermato a più Zero Otto per cento nelin leggera flessione un più uno e tre per cento nel 2025 ritardi sul PNR potrebbero frenare la crescita dice il commissario l'economia Gentiloni l'inflazione aumento dello 0 9% ottobre sull'anno dallo 0 al 7 di settembre la conferma della SIM dati dell'istat che tuttavia indica un quadro disabilità congiunturale visto che la variazione nulla rispetto al mese precedente il comitato per definire i livelli essenziali delle prestazioni del sistema sanitario nazionale in seguito alla legge sull'autonomia differenziata è stato istituito con decreto del presidente del consiglio e ci sarà la data in cui prevede il DL il 31 dicembreCosì ha detto il presidente del comitato eletto presidente della consulta Sabino Cassese dopo la sentenza della corte costituzionale che ha stabilito essere ledisposizioni della legge il presidente riletto degli Stati Uniti Trump ha approvato la proposta di un piano di cessate il fuoco per il Libano dopo che il ministro israeliano per gli affari strategici nello strato il piano a mar-a-lago lo riporta il Wall Street Journal è ripreso dai media israeliani Trump ha anche espresso la speranza che ciò venga fatto prima del suo ingresso nello studio vale il 20 gennaio il piano per vedere il ritiro delle truppe delle armi di volata al confine con Israele a nord del fiume litani con l'esercito libanese le forze di peacekeeping delle Nazioni Unite incaricate di garantire che non fa ritorno 10 persone sono morte in un è risultata ferita in un grave incendio in una residenza di anziani Nell'hotel di giardini di Villafranca a Villafranca delle Pro vicino Saragozza nella regione di Aragona per l'incendio è stato lanciato alle 5 di questa mattina e numerose squadre di vigili del fuoco con un auto scala di 30 metri sono arrivati sul posto e hanno spento le fiamme nella residenza dove erano ospitati 82 anziani riferito si trova in gravi condizioni nei primi nove mesi di quest'anno Generali registra premi lordi in crescita a 70,7 miliardi guidati da entrambi i segmenti vita e danni risultato da 5,4 miliardi principalmente Grazie segmenti vita e asset & wealth management l'utile netto normalizzato scende a 2,9 miliardi ma escludendo la cui Valenza non ricorrente registra nel 2023 sarebbe in crescita del 34 l'utile netto cresce a 3 miliardi nel terzo trimestre il risultato operativo occorre a un 1674 milioni l'utile normalizza 855 milioni con un utile netto a 909 milioni