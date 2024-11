Panorama.it - Trump e l'Onu: il grande gelo

Donaldha intenzione di tenere una linea di severità nei confronti delle Nazioni Unite. A certificarlo è la scelta della deputata repubblicana Elise Stefanik come prossima ambasciatrice americana all’Onu. La diretta interessata è infatti una storica critica delle Nazioni Unite: le ha più volte accusate di promuovere una linea antisemita e ostile allo Stato di Israele.“Se l'Autorità nazionale palestinese dovesse avere successo nel suo intento antisemita, ciò comporterebbe una completa revisione dei finanziamenti statunitensi alle Nazioni Unite. I contribuenti americani non hanno alcun interesse a continuare a finanziare un'organizzazione che Joe Biden e Kamala Harris hanno lasciato marcire nell'antisemitismo”, ha dichiarato la Stefanik a ottobre. “La scorsa settimana, le Nazioni Unite hanno approvato a larga maggioranza una vergognosa risoluzione antisemita per chiedere che Israele si arrenda ai terroristi barbari che cercano la distruzione sia di Israele che dell'America”, ha inoltre affermato a settembre.