Tre intense giornate di workshop e stand informativi con realtà scolastiche, universitari

È in corso di svolgimento “Lucca Orientando”, il luogo di condivisione per l'istruzione e la formazione che intende sostenere i giovani e giovanissimi, e le loro famiglie, nella scelta del percorso scolastico,o e della formazione professionale. Tutto questo fino a domani, domenica 17 novembre, al Real Collegio di Lucca. L’iniziativa è promossa dalla Conferenza Zonale della Piana di Lucca e dall’amministrazione comunale di Lucca, in collaborazione con l'amministrazione provinciale e l'Ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara e con alcune iniziative della Regione Toscana. Ledi Lucca Orientando si articolano attorno a 3 macro aree: l'area degli, che sono aperti al piano terra e al primo piano fino a domani pomeriggio alle ore 19.00. In tutto, sono circa 80 le postazioni dove scuole, istituti scolastici, università, centro per l'impiego, avviamento professionale e consulta scolastica forniscono informazioni di dettaglio sulla propria attività, in modo da offrire elementi utili alla scelta del percorso da intraprendere, sia agli studenti che usciranno quest'anno dalle scuole secondarie di primo grado sia per quanti usciranno dalle scuole secondarie di secondo grado.