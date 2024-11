Gaeta.it - Tragico incidente stradale nel Cesenate: muore ciclista di 38 anni investito da un’auto

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nella serata di ieri, nel, unha portato alla morte di undi 38, identificato come Abdelhadi Oudaha, di nazionalità marocchina. L’evento, che ha suscitato forte emozione nella comunità locale, si è verificato sulla Via Emilia nei pressi di Brudio di Longiano. La vittima, padre di due bambini piccoli, è stata investita mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Le implicazioni di questa tragedia sollevano interrogativi sulla sicurezzae sull’attenzione richiesta agli automobilisti.dinamica dell’L’è avvenuto attorno alle 20:30, quando Oudaha stava percorrendo la Via Emilia, strada nota per il suo traffico intenso. Secondo le prime ricostruzioni fornite dai carabinieri,Volkswagen hail, il quale è stato colpito in pieno mentre procedeva nella stessa direzione.