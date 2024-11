Ilnapolista.it - Senza Lukaku il Belgio perde con Israele. È terzo per differenza reti

Leggi su Ilnapolista.it

Non solo Italia-Francia, nell’altro match della giornata che ha chiuso il gruppo 2 di Nations League, si chiude come peggio non poteva il girone del. Costretto a rinunciare a Romelu, fermato da un’infiammazione al ginocchio che non sembra preoccupare però eccessivamente il Napoli, il1-0 contro, ma si assicura quantomeno i playoff che gli permetteranno di giocarsi la permanenza nella Lega A.Leggi anche: Rabiot asfalta l’Italia, la Francia vince il girone. Poveri juventini nelle mani di GiuntoliI Diavoli Rossi sfideranno una delle seconde classificate in Lega B, con il sorteggio che si terrà il 22 novembre a Nyon. A seguito dei risultati di serata, la classifica finale del Gruppo 2 di Lega A recita: Francia 13, Italia 13,4,4.L'articoloilcon