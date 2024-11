Sport.quotidiano.net - Semifinalista nel torneo Itf. Nerelli protagonista a Cipro

Prima semifinale in unItf per la grossetana Annache ha collezionato un bel risultato a. La giovane tennista del Circolo Tennis Grosseto era impegnata nelin cemento outdoor a Larnaca, a, disputato alla Herodotou Tennis Academy: una manifestazione dove si sono sfidati tantissimi tennisti Junior provenienti da tutta Europa in cerca di punti per la classifica Itf. E’ stata una settimana straordinaria per la quattrordicenne Anna(numero 4.018 del Junior Ranking Itf) che ha raggiunto la semifinale nel secondoUnder 18 disputato in carriera, dopo aver passato un turno di qualificazione. La grossetana, campionessa italiana Under 14 in carica, ha vinto cinque match nel giro di pochi giorni (due di questi per 6-0 6-0) per poi arrendersi alla tedesca Majic, prima testa di serie, per 6-2 6-2.